İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.
24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:39:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:40:00
İstanbul'da okul servis ücretlerine yüzde 19.21 zam!
Son Dakika Haberleri.. İBB UKOME toplantısında okul servis ücretlerine yüzde 19,21 oranında zam yapılmasına karar verildi.
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