Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında, Marmara ve birçok bölge için kar yağışı uyarısında bulundu. Hava sıcaklığı mevsim normalleri altında seyredecek. Kar yağışlarının Salı günü Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya'nın doğusunun yükseklerinde kuvvetli olması beklendiğinden başta Konya-Antalya karayolu olmak üzere ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi. Mega kentte mevsimin ilk karı 00.30'dan itibaren Silivri'de yağmaya başladı. İşte 20 Aralık 2022 yurt genelinde hava durumu raporu...

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Malatya, Erzincan, Tunceli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji, yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın; bugün ve yarın, Marmara ve Ege'nin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

10 İL İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Yarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa için "sarı" alarm verildi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VAR

Soğuk havayla birlikte Marmara'nın doğusunun yüksek kesimleri, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın, Orta ve Doğu Akdeniz'in yüksek kesimleri (1250 metre ve üzeri rakımlı) ile Konya, Karaman ve Niğde'nin Toroslara bakan kesimlerinde orta kuvvette karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Karın 21 Aralık Çarşamba sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A MEVSİMİN İLK KARI SİLİVRİ'YE DÜŞTÜ

Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'a ilk kar geldi. Silivri'de saat 00.30'dan itibaren kar yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayıldı.

20 ARALIK SALI İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 12°C Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 13°C Parçalı bulutlu

MARDİN 6°C, 12°C Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 16°C Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 11°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 7°C, 13°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı bulutlu

HATAY 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

MERSİN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ -2°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KONYA 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU -2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SİNOP 6°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

AMASYA 1°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -1°C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON 6°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AĞRI -4°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM -4°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -1°C, 7°C

Parçalı bulutlu