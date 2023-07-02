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02 Temmuz 2023 Pazar 10:46:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 10:46:00

İstanbul'da kritik operasyon: 9 terörist yakalandı

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İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında yer alan 9 terörist yakalandı.

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında yer alan 9 terörist yakalandı.

DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda dijital materyaller ve çeşitli çapta 72 mermi ele geçirildi.

Etiketler : istanbul operasyon terör örgütü pkk terörist
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