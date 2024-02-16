VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"5 yılda başlayıp bitirdiği tek şey İstanbul oldu"
İstanbul'da korkunç olay! Yürüyen merdiveni tamir eden işçi feci şekilde can verdi
Hatay'da yüzlerce deprem konutu teslim edildi!
Hamas: Bu saldırı İsrail'in katliamlarına doğal bir tepki
CHP'de Çankaya ve Kadıköy krizi!
Almanya ve Ukrayna güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı
16 Şubat 2024 Cuma 19:07:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 19:07:00

İstanbul'da korkunç olay! Yürüyen merdiveni tamir eden işçi feci şekilde can verdi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Şişli'de bulunan Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçidinde bulunan yürüyen merdivenleri tamir etmeye çalışan Buğrahan B.(31), yürüyen merdivenlerin bir anda çalışması sonucu yürüyen merdivende sıkıştı. Buğrahan B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Zincirlikuyu Metrobüs Durağı, Zorlu AVM alt geçinde bulunan yürüyen merdivenlerde meydana geldi. Beşiktaş çıkışında ki yürüyen merdiveni tamir etmeye çalışan Buğrahan B. yürüyen merdivenin aniden çalışması üzerine yürüyen merdivenin mekanizması arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Buğrahan B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Buğrahan B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Etiketler : metrobus kaza ölümlü olay YÜRÜYEN MERDİVEN İSTANBUL
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı

Cansu Tosun zayıflık sırrını açıkladı
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor

Sanatçı Karsu, memleketi Hatay'a destek için çalışıyor
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
Enerjik Nefise

Enerjik Nefise
Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

Sinan Akçıl: İBB'nin kadrolu sanatçıları var

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX