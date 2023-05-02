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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
02 Mayıs 2023 Salı 07:32:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 07:32:00

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: IHA

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Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda seyir halinde bulunan otomobil alev alev yandı. Sürücü otomobili kısa sürede terk ederken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde seyir halindeki otomobil alev aldı. Alev alev yanan araç hurdaya döndü.

Yangın, saat 04.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 LS 8869 plakalı Dacia marka otomobilin seyir halinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını emniyet şeridinde durdurdu. Yangın kısa sürede büyüdü.

Kısa sürede alev alan araç hurdaya döndü. Otoyolda bulunan sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.

Etiketler : TEM Otoyolu otomobil alev alev yandı Edirne istikameti
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