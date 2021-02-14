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14 Şubat 2021 Pazar 18:28:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 18:29:00

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

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İstanbul'da dün bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da dün bazı ilçelerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Bazı bölgelerde tipi şeklinde görülen kar yağışının kent genelinde hakim olduğu İstanbul beyaza büründü.

Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu.

Yağış sonrası Tarihi Yarımada, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve Emirgan sahil şeritleri de beyaza büründü.

Sultanahmet Meydanı ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi çevresinde de kar yağışı etkili olurken, meydan ve çevresinde bazı turistlerin gezdiği görüldü.

Esenyurt'ta kısıtlamadan muaf olan turistler, Cumhuriyet Meydanı'nda fotoğraf çektirerek kartopu oynadı.

- ANADOLU YAKASI

Kentin Anadolu Yakası'nda kar yağışı akşama doğru etkisini artırdı.

Sahile yakın kesimlerde rüzgarla birlikte yoğun kar yağışı görülürken, iç ve yüksek kesimlerde kar kalınlığının arttığı dikkati çekti.

Üsküdar Belediyesi Veteriner Şefliği İşleri, ilçedeki meydanlara kuşlar için yem, Salacak Sahili'ne ise kedi ve köpekler için mama bıraktı.

Öte yandan Kartal Belediyesi ilçe sınırlarındaki cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. 40 personel ve çok sayıda araçla kar ve buzlanmaya karşı çalışmaların devam ettiği ilçede belediye ekipleri sokak hayvanları için çok sayıda alana mama ve su bıraktı.

Anadolu Yakası'ndaki ana arterlerde olumsuz yaşanmazken, birçok noktada karla mücadele için oluşturulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve ilçe belediye ekipleri, yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : istanbul hava durumu kar kar yağışı
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