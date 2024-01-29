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29 Ocak 2024 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 07:15:00

İstanbul'da kar bazı cadde ve sokakları beyaza bürüdü

Kaynak: AA

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İstanbul'un bazı bölgelerinde kar etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinde Fatih, Çatalca ve Silivri'de kar yağışı başladı.

Mega kentin bazı bölgelerinde yağış nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Çatalca'da ise yoğun kar yağışı nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı öğrenildi.

Etiketler : meteoroloji istanbul kar
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