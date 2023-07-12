İstanbul'da kan donduran olay! Dondurucuda ceset bulundu
Kaynak: AA
İstanbul Bayrampaşa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir evde dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu.
İstanbul Bayrampaşa'da bir evdeki dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi bulundu.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki bir evde ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekiplerce yapılan incelemede, dondurucuda parçalanmış halde erkek cesedi olduğu belirlendi.
İncelemenin ardından cesedin kimliğinin belirlenmesi, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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