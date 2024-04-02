İstanbul'da işletmede yangın: 8 ölü

Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 16 katlı binanın zemin katındaki eğlence mekanında tadilat kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye yangına müdahale başlattı.

Binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

Yangın nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği 7'si ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

İstanbul Valiliği, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.