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02 Nisan 2024 Salı 14:53:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 14:53:00

İstanbul'da işletmede yangın: 8 ölü

Kaynak: AA

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Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın en alt katındaki işletmede çıkan yangında, 8 kişi hayatını kaybetti, 7'si ağır olmak üzere 9 kişi de yaralandı. Yangında mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 16 katlı binanın zemin katındaki eğlence mekanında tadilat kaynaklı olduğu düşünülen yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, itfaiye yangına müdahale başlattı.

Binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.

Yangın nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği 7'si ağır olmak üzere 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

İstanbul Valiliği, çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Etiketler : şişli yangın itfaiye
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