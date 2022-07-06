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06 Temmuz 2022 Çarşamba 21:36:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2022 Çarşamba 21:36:00

İstanbul'da 'huzur uygulaması' yapıldı

Kaynak: AA

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İstanbul'un birçok noktasında "huzur uygulaması" gerçekleştirildi. Denetimlerde ehliyeti ve kaskı olmayan sürücülere para cezası uygulandı.

Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih ilçeleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında yapılan uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı ekipler katıldı.

Ekipler, Taksim Meydanı'ndaki denetim noktasında araçları durdurup kontrol etti. Ayrıca şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetim sırasında yanında ehliyeti bulunmayan bir sürücüye 477 lira ceza kesildi.

Bir motosiklet sürücüsüne de arkasında oturan yolcunun kaskı olmaması nedeniyle 196 lira ceza uygulandı.

Etiketler : Denetim İstanbul Trafik
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