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19 Haziran 2021 Cumartesi 15:10:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 15:33:00

İstanbul Kartal'da 3,9 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'da deprem meydana geldi. AFAD, saat 15.08'de merkez üssü İstanbul Kartal olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.

FAD, saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünün 3,9 olduğunu duyurdu.

7 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü İstanbul Kartal olarak açıklandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklamaya yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." paylaşımında bulundu.

Etiketler : istanbul deprem afad
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