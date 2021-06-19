İstanbul Kartal'da 3,9 büyüklüğünde deprem

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi.

FAD, saat 15.08'de gerçekleşen sarsıntının büyüklüğünün 3,9 olduğunu duyurdu.

7 kilometre derinlikteki depremin merkez üssü İstanbul Kartal olarak açıklandı.

VALİ YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Deprem sonrası açıklamaya yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Güvenlik ve zabıta birimlerimize intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." paylaşımında bulundu.