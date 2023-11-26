VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsrail ordusu, sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine geçişini yasakladı
İsrail hapishanelerinde tutulan 39 Filistinli daha serbest bırakılacak
Vali Gül'den vatandaşlara "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı
Trakya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Artvin-Ardahan kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 47 kişi yakalandı, 5 şüpheliye gözaltı
26 Kasım 2023 Pazar 12:08:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 12:08:00

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 47 kişi yakalandı, 5 şüpheliye gözaltı

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Sultangazi'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 47 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin Avrupa'ya geçişleri için sevk ve organizasyonlarını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen düzensiz göçmenlerin Sultangazi'deki bazı adreslerde barındırıldığını belirledi.

İlçede belirlenen 10 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 47 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, bu kişilerin yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçişleri için sevk ve organizasyonlarını yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

YAKALANAN GÖÇMENLER İL GÖÇ İDARESİ'NE GÖNDERİLDİ

Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüpheliye ayrıca toplam 269 bin 780 lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, İstanbul genelinde yapılan denetimlerde 215 düzensiz göçmen yakalandı.

Söz konusu operasyonlarla denetimler sırasında yakalanan 262 düzensiz göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

Etiketler : istanbul göçmen kaçakçılığı operasyon
Demir'e kardeş geliyor

Demir'e kardeş geliyor
Çorum mu Bodrum mu?

Çorum mu Bodrum mu?
Eşi sayesinde 45 kilo verdi

Eşi sayesinde 45 kilo verdi
11 konserlik Avrupa turnesi

11 konserlik Avrupa turnesi
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
İlaçlarla daha iyiye gidiyor

İlaçlarla daha iyiye gidiyor
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Arabeske özgün yorum

Arabeske özgün yorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX