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10 Eylül 2023 Pazar 07:38:00 - Güncelleme:10 Eylül 2023 Pazar 07:38:00

İstanbul'da gençler ve aileler sabah namazında buluştu

Kaynak: AA

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Bazı sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen "Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı, İstanbul'da belirlenen camilerde gerçekleştirildi.

Cihannüma Derneği, Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Memur-Sen, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve YediHilal Derneği öncülüğünde organize edilen program kapsamında Fatih Camisi'nde de gençler ve aileler bir araya geldi.

Program, kılınan sabah namazının ardından edilen dualarla sona erdi.

Fatih Belediyesi, Fatih Camisi'ne gelen vatandaşlara çorba ikram etti.

"Gençler ve Aileler Sabah Namazında Buluşuyor" programı kapsamında vatandaşlar, Türkiye genelindeki 173 camiye davet edildi.

Etiketler : istanbul genç aile sabah namazı
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