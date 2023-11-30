VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Austin ile Gallant telefonda görüştü
Bakan Şimşek: Büyümenin temelini güçlendireceğiz
Rekabet Kurulu'ndan ilaç sektörüne soruşturma
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit
Doğal gazda aralık tarifesi sabit kaldı
30 Kasım 2023 Perşembe 10:32:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 10:32:00

İstanbul'da gasp çetesine operasyon! 12 tutuklama

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da gasp çetesine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

İstanbul'da gasbettikleri otomobilleri, plakalarını değiştirerek çeşitli suçlarda kullandıkları belirlenen çete üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, silahlara ait 200 mermi, şarjörler, 3 çelik yelek, kar maskesi ile gasbedilen 4 araç ele geçirildi.

Etiketler : istanbul gasp çete
Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı

Tuğba Özerk 40 kiloyu sırtında taşıdı
Baba-kızın ilk pozu

Baba-kızın ilk pozu
Anne-kız oldular

Anne-kız oldular
Dostlarıyla buluştu

Dostlarıyla buluştu
'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi

'Şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor

Kadınlar çocukları silah olarak kullanıyor
İkizlere 'baba' isim

İkizlere 'baba' isim
Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca

Tüm zamanların şarkıcısı: Reyhan Karaca
Ekrana ‘İnci'li dönüş

Ekrana ‘İnci'li dönüş

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX