İstanbul'da gasp çetesine operasyon! 12 tutuklama
Kaynak: AA
İstanbul'da gasp çetesine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İstanbul'da gasbettikleri otomobilleri, plakalarını değiştirerek çeşitli suçlarda kullandıkları belirlenen çete üyelerine yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Adreslerde yapılan aramalarda 2 uzun namlulu silah, 3 ruhsatsız tabanca, silahlara ait 200 mermi, şarjörler, 3 çelik yelek, kar maskesi ile gasbedilen 4 araç ele geçirildi.