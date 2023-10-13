İstanbul'da Filistin'e destek gösterisi düzenlenecek
İsrail'in Gazze Şeridi'ni abluka altına almasının ve hava saldırılarıyla sivilleri hedef almasının ardından harekete geçen Milli İrade Platformu, İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenleneceğini açıkladı.
Milli İrade Platformu, 14 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenleyecek.
Milli İrade Platformu, İstanbul'da Beyazıt'ta başlayıp Ayasofya'da son bulacak yürüyüş etkinliği düzenleneceğini açıkladı.
Platformun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliğin 14 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacağı ve aileler ile birlikte yürüneceği ifade edildi.
�� BÜYÜK FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ— Milli İrade Platformu (@milliiradeplatf) October 13, 2023
Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak için bir araya geliyoruz. Ailelerimizle birlikte Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyoruz.
�� 14 Ekim Cumartesi
�� 17:00#AksaTufanı#BüyükFilistinYürüyüşü#ÖzgürKudüs pic.twitter.com/u12M76EB56
BÜYÜK FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ— 24 TV (@yirmidorttv) October 13, 2023
İsrail bir kez daha savaş hukukunu hiçe saydı. Yaşananlara karşı en güçlü ses Türkiye'den yükseliyor. Milli İrade Platformu 14 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü'nün düzenleneceğini duyurdu. İşte detaylar.@sinanagca24 @aceylantr... pic.twitter.com/zB0aeTSMe0
- İsrail askerleri basın mensuplarını hedef aldı: 1 gazeteci hayatını kaybetti
- İstanbul'da Filistin'e destek gösterisi düzenlenecek
- İkiyüzlü Batı medyasının dezenformasyonu elinde patladı: "Bebek iddiaları" haberinde Gazzeli çocukları kullandılar
- İzmir'de şafak operasyonu: 129 kişi gözaltına alındı
- "Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" iddiası yalan çıktı
- ABD'li Bakan'a Filistinli siviller soruldu: Cevap veremedi!