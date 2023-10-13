VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çin'den Gazze'de 'sivillerin korunması ve insani krizin önlenmesi' çağrısı
İsrail askerleri basın mensuplarını hedef aldı: 1 gazeteci hayatını kaybetti
İstanbul'da Filistin'e destek gösterisi düzenlenecek
İkiyüzlü Batı medyasının dezenformasyonu elinde patladı: "Bebek iddiaları" haberinde Gazzeli çocukla...
İzmir'de şafak operasyonu: 129 kişi gözaltına alındı
"Filistinliler sahte cenaze töreni düzenledi" iddiası yalan çıktı
13 Ekim 2023 Cuma 20:14:00 - Güncelleme:13 Ekim 2023 Cuma 20:14:00

İstanbul'da Filistin'e destek gösterisi düzenlenecek

ABONE OL

İsrail'in Gazze Şeridi'ni abluka altına almasının ve hava saldırılarıyla sivilleri hedef almasının ardından harekete geçen Milli İrade Platformu, İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenleneceğini açıkladı.

Milli İrade Platformu, 14 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenleyecek.

Milli İrade Platformu, İstanbul'da Beyazıt'ta başlayıp Ayasofya'da son bulacak yürüyüş etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

Platformun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliğin 14 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacağı ve aileler ile birlikte yürüneceği ifade edildi.

Etiketler : Filistin Destek BÜYÜK FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ Milli İrade Platformu
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
İlk kez Harika görüntü

İlk kez Harika görüntü
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam
Kime yazdığını hatırlamıyor

Kime yazdığını hatırlamıyor
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Davette buluştular

Davette buluştular
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX