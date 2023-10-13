İstanbul'da Filistin'e destek gösterisi düzenlenecek

Milli İrade Platformu, 14 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Büyük Filistin Yürüyüşü düzenleyecek.

Milli İrade Platformu, İstanbul'da Beyazıt'ta başlayıp Ayasofya'da son bulacak yürüyüş etkinliği düzenleneceğini açıkladı.

Platformun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliğin 14 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacağı ve aileler ile birlikte yürüneceği ifade edildi.

�� BÜYÜK FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ



Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak için bir araya geliyoruz. Ailelerimizle birlikte Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyoruz.



�� 14 Ekim Cumartesi

�� 17:00#AksaTufanı#BüyükFilistinYürüyüşü#ÖzgürKudüs pic.twitter.com/u12M76EB56 — Milli İrade Platformu (@milliiradeplatf) October 13, 2023