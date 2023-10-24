İstanbul'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 32 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütle bağlantılı kişilerin çocuklarının eğitim gördüğü Beylikdüzü'ndeki bir özel okulda, örgütle iltisakı tespit edilen idari ve eğitimci kadrosundaki 32 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yeni açılan Modern Eğitim Koleji'ndeki (MEK Koleji) bazı çalışanların FETÖ'yle irtibatı bulunduğu yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, kurumda SGK kaydı olan 179 kişiye ilişkin yapılan araştırmada, 6'sı hakkında FETÖ kapsamında işlem yapıldığı, birinin ihraç edildiği, 15 çalışanın örgütle iltisaklı sendika kaydının bulunduğu, 3'ünün Bank Asya'da hesap artışı olduğu, 32 çalışanın örgütle iltisakı bulunduğu tespit edildi.

Çalışanların ailelerine yönelik araştırmada ise aile 34'ünün Bank Asya'da hesap artışı olduğu, 39'unun örgüte müzahir olan ve KHK ile kapatılan dernek ile sendika üyeliğinin bulunduğu, 4'ünün ByLock kullandığı, 7'sinin KHK ile kamudan ihraç edildiği ve 39 kişi hakkında da soruşturma bulunduğu belirlendi.

Okuldaki 2 bin 306 öğrencinin velisi yada aile bireylerinden 333'ünün Bank Asya'da hesap artışı bulunduğu, 245'inin örgüte müzahir olan ve KHK ile kapatılan dernek ve sendika üyeliğinin belirlendiği, 33'ünün ByLock kullandığı, 71'inin KHK ile kamudan ihraç edildiği, 158'i hakkında soruşturma yürütüldüğü, 385'inin örgütle iltisaklı kurumlarda SGK kaydının olduğu, 580'i hakkında ise örgütsel faaliyet yürüttüklerine dair ifade bulunduğu anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, bahse konu okulun idari ve eğitimci kadrosunda görev alan, örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı bulunan 35 şüpheli hakkında yapılan takipte, okulun muhasebe müdürü Numan E, proje müdürü Bayram Y. ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Sabri B'nin örgütsel toplantı yaptıkları ve "maklube yemeği" organize ettikleri saptandı.

Güncel faaliyetlerle yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ'nün eğitim yapılanmasının, aileleri örgütün faaliyetleri nedeniyle soruşturma geçirmiş çocukları MEK Koleji'nde bir araya getirmeyi amaçladığı tespit edilen soruşturmada, okulun idari ve eğitimci kadrosunda görev alan 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul'da 34, Manisa'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 32'si yakalanırken 1'inin yurt dışında olduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin, 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.