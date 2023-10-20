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20 Ekim 2023 Cuma 09:53:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 09:53:00

İstanbul'da FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait gaybubet evlerinde kaldığı değerlendirilen 24 şüpheli tespit edildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin diğer 3 şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

Etiketler : istanbul fetullahçı terör örgütü operasyon
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