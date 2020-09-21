İstanbul'da eylem hazırlığındaki DHKP/C'li teröristler yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen sözde alan sorumlusu iki zanlı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C'nin sözde alan sorumlusu düzeyindeki 2 şüphelinin eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Şüphelilerin Ataşehir'de bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, hücreden çıktıkları sırada 2 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve adreste yapılan aramalarda, 2 tabanca ve çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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