VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
ABD'de cami imamı sabah namazını kıldırırken bıçaklandı
İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi
Alev topundan mucize kurtuluş!
İMECE uydusunun fırlatma operasyonu ertelendi
ABD'yi terleten PKK/YPG soruları!
11 Nisan 2023 Salı 09:16:00 - Güncelleme:11 Nisan 2023 Salı 09:16:00

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul'da polis ekipleri, çok sayıda adrese sabaha karşı eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Önceden belirlenen adreslerde, narkotik dedektör köpekleriyle detaylı arama yapıldı.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Etiketler : istanbul uyuşturucu operasyon narkotik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX