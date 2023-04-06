06 Nisan 2023 Perşembe 09:32:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 09:32:00
İstanbul'da, El Kaide ve DEAŞ'a operasyon
Kaynak: AA
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İstanbul'da, El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 16 kişinin ‘şüpheli' olarak yakalandığı bildirildi.
İstanbul'da, El Kaide ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, tamamı yabancı uyruklu 16 kişinin 'şüpheli' olarak yakalandığı bildirildi.
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