İstanbul'da El Kaide, DEAŞ ve HTŞ gibi radikal örgütlere operasyon

İstanbul'da El Kaide, DEAŞ ve HTŞ gibi radikal örgütlere operasyon

İstanbul'da El Kaide, DEAŞ ve HTŞ gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 18 şüpheli, yaklaşan yılbaşı öncesi 12 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı