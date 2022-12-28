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28 Aralık 2022 Çarşamba 10:47:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 10:47:00

İstanbul'da El Kaide, DEAŞ ve HTŞ gibi radikal örgütlere operasyon

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İstanbul'da El Kaide, DEAŞ ve HTŞ gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 18 şüpheli, yaklaşan yılbaşı öncesi 12 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı

İstanbul'da El Kaide, DEAŞ ve HTŞ gibi radikal örgütlerle bağlantılı oldukları gerekçesi ile aranan 18 şüpheli, yaklaşan yılbaşı öncesi 12 ilçede düzenlenen operasyonla yakalandı

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