  • BIST
    1392.57
  • Dolar
    8,2607
  • Euro
    9,7606
  • Altın
    452,7320
İstanbul
5 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
‘Site devletleri'ne devlet müdahalesi
Süveyş'e alternatif rota! Çin'den Londra'ya en hızlı yol orta koridor
İstanbul'da DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Virüse karşı en güçlü kalkan: doğru beslenme
Hareketsizlik kalın bağırsak kanserini tetikliyor
BEBEK BAKIMINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
Günlük Burç Yorumları
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs genelgesi
MEB: Yüz yüze eğitimle ilgili uygulamalar aynı şekilde devam edecek
ABD Başkanı Biden, aşı programını hızlandırdı
Koronavirüste korkutan artış: 32 bin 404 yeni vaka
Risk haritası güncellendi
Kırmızı kategorideki illerde hafta sonu kısıtlama uygulanacak
Pakistan ile Türk şirketi arasında 33,46 milyon dolarlık gemi inşası anlaşması
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Şule Çet davasında bozma istedi
Turşu fabrikasında skandal! Çıplak ayaklarıyla girdi
Türkiye-Letonya maçına yarın seyirci alınmayacak
Başkan Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı
Süveyş Kanalı 6 günlük aradan sonra deniz trafiğine açıldı
Emre Belözoğlu: Hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan olmak
"Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında hiçbir fark yoktur"
Türkiye'ye geliyorlar!
Platin Webinar'da İlham Veren Kadınlar buluşuyor
Pars İzci'de heyecanlandıran gelişme
30 Mart 2021 Salı 08:20:00 - Güncelleme:30 Mart 2021 Salı 08:21:00

İstanbul'da DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu İstanbul'da yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul'da gözaltına alındı.

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu Yasemin Karadağ ile sözde memur sorumlusu Yeter Gönül Aydın, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli yürüttükleri çalışmada, 1992'den itibaren birçok kez yakalanan ve yaklaşık 19 yıl cezaevinde kalan, cezaevinde terör örgütünün organizasyonunda açlık grevi eylemlerine katılan, 2020 Ağustos'ta gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüpheli Yasemin Karadağ'ın, incelenen dijital veriler neticesinde DHKP/C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğunu tespit etti.

Şüpheli Karadağ'ın, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan aranan teröristler listesinde "gri" kategoride bulunan ve yakalandıktan sonra tutuklanan Caferi Sadık Eroğlu'nun ardından örgüt tarafından bu göreve getirildiği öğrenildi.

Aynı dijital verilerde 2000'den itibaren 3 kez cezaevine giren şüpheli Yeter Gönül Aydın'ın ise örgütün sözde memur sorumlusu olduğu belirlendi.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler örgütün hücre evinde saklanan Aydın'ı ve belirlenen adresinde bulunan Karadağ'ı gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : İstanbul Emniyeti Yasemin Karadağ DHKP/C
Pandemi sonrası düğün var

Pandemi sonrası düğün var
Ticarette DESTAN yazacak

Ticarette DESTAN yazacak
Üvey abimle konuşmuyoruz

Üvey abimle konuşmuyoruz
Erkek popçuların çoğundan cesur!

Erkek popçuların çoğundan cesur!
Minibüsün acı hatırası!

Minibüsün acı hatırası!
Arka kapıdan korona kaçışı

Arka kapıdan korona kaçışı
Film heyecanı

Film heyecanı
Belgeselle role hazırlık

Belgeselle role hazırlık
Podyumlardan setlere transfer

Podyumlardan setlere transfer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER