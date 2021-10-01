İstanbul'da dev rüşvet operasyonu! Aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı da var

İstanbul'un Şile ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili soruşturmada, toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler arasında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, memurlar ve mahalle muhtarı da var

DHA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri sabah saatlerinde operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yapıldı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtiliyor.