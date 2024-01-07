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İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
07 Ocak 2024 Pazar 11:00:00 - Güncelleme:07 Ocak 2024 Pazar 11:00:00

İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli

Kaynak: AA

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Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.

İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

Etiketler : istanbul deniz ulaşımı hava muhalefeti
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