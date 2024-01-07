İstanbul'da deniz ulaşımına hava muhalefeti engeli
Kaynak: AA
Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
İstanbul'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferleri yapılamayacak.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
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