İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
tanbul'da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile El Kaide terör örgütlerinin çatışma bölgelerindeki üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
9 ilçede belirlenen 13 adrese operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 12 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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