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28 Aralık 2022 Çarşamba 10:47:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 10:47:00

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Kaynak: DHA

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İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne düzenlenen operasyon yabancı uyruklu 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DEAŞ, EL KAİDE, HTŞ gibi terör örgütlerine yönelik çalışmalar kapsamında 12 ilçede 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 yabancı uyruklu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : istanbul deaş el kaide htş operasyon
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