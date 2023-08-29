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29 Ağustos 2023 Salı 14:36:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 14:36:00

İstanbul'da büyük operasyon! 3 milyonluk eser ele geçirildi

Kaynak: AA

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İstanbul'da iki depoya yapılan baskında, tarihi eser niteliği taşıyan toplam 7 bin 364 obje ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Şişli ve Kağıthane'de iki adresin depo olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, buralara düzenledikleri baskında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda, pişmiş topraktan yapılmış 2 bin 369 çeşitli eşya, taştan yapılmış 1234 heykel, kolye ve ok ucu, 2 bin 974 cam maddeli gözyaşı şişesi ve kolye, 255 metal ok ucu, mühür, yüzük, balta ve çapa, farklı dönemlere ait 13 seramik parçası, 110 etnografik kahve öğütücüsü, 20 ahşap sandık, 23 ahşap tekstil baskısı, 10 tablo, 302 ahşap döven dibek ile 54 çeşitli ürün olmak üzere tarihi eser niteliği taşıyan toplam 7 bin 364 obje ele geçirildi.

Şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Etiketler : İstanbul 7 bin 364 obje ele geçirildi Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü
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