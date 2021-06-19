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19 Haziran 2021 Cumartesi 11:59:00 - Güncelleme:19 Haziran 2021 Cumartesi 11:59:00

İstanbul'da bugün de sağanak etkili oluyor

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İstanbul'da 5 gündür görülen sağanak, bugün de etkili oluyor.

Yaz yağmurları İstanbul'u terk etmedi. İstanbul'da 5 gündür etkisini gösteren ve su baskınlarına neden olan yağış bugün de sürüyor.

Akşama kadar sürmesi beklenen yağış, öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

Vatandaşların su baskını, yıldırım, dolu ve şiddetli rüzgar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Araçlar su altında kaldı

İstanbul'da birkaç gündür etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı. Sokakta park halindeki araçlar su altında kalmıştı.

Başakşehir Şeyh Şamil Caddesi'ne bağlanan 13. Cadde'de yapılan yol genişletme çalışmaları sırasında istinat duvarı çökmüştü.

Olumsuz hava koşulları, kara, deniz ve hava ulaşımını etkilemişti. BUDO seferleri yapılamamıştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmişti.

Etiketler : istanbul sağanak yağış
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