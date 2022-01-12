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12 Ocak 2022 Çarşamba 13:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 14:33:00

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı

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İstanbul'da kar yağışı yüksek kesimlerde yağmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da son dakika itibarı ile beklenen kar yağışı başladı. Kar yağışı, Anadolu Yakasının yüksek kesimlerinden olan Aydos Ormanı ve çevresinde etkili olurken Silivri'nin de yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İşte güncel hava durumu detayı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve Kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İstanbul'da dün gece başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürürken, bazı bölgelerde kar yağışı başladı.

Silivri'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor.

Büyükçekmece ve Çekmeköy'de zaman zaman tipi şeklinde kar yağışı görülüyor.

Sağanağın sürdüğü Sarıyer'in sahil kesiminde kuvvetli rüzgar etkili oluyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden yapılan duyuruya göre, fırtına nedeniyle 07.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 07.45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.00 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 09.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 10.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, 11.35 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, 13.15 Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

Sabah saatlerinde bazı İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri hava muhalefeti nedeniyle yapılamadı.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji, İstanbul, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Isparta ve Konya'ya sarı, Antalya'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EDİRNE °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, yağmur ve sağanak, güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C

Çok bulutlu ve yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, zamanla yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, güneyinin yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SİVAS °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimleri ile zamanla bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz'in karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇORUM °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

Etiketler : istanbul kar yağmur
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