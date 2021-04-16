İstanbul'da AVM ve mağazaların kapanış saati değişti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, kentteki alışveriş merkezleri ile tüm mağaza ve dükkanların kapanış saatinin 17.30 olarak değiştirildiğini açıkladı.



İstanbul'daki alışveriş merkezleri ile tüm mağazaların kapanma saati 17.30 olarak belirlendi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz." dedi.