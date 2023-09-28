İstanbul'da araçlar yolda kaldı... Sağanak yağış caddeleri göle çevirdi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Kentteki bazı ilçelerde etkili olan şiddetli yağış sebebiyle çok sayıda bodrum katını su basarken, yollar adeta göle döndü.

Başakşehir İpkas Sanayi Sitesi'nin önü sular altında kaldı. Araçlar, yarı boylarına kadar yükselen su nedeniyle yolda mahsur kalırken, vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

Gazismanpaşa'da vatandaşlar, yağış öncesinde araçlarının üzerini battaniyelerle kapatırken, kuvvetli yağıştan dolayı yolda su birikintileri oluştu.

Sultangazi 159. Sokak'taki bazı binaların bodrum katlarını da su bastı. Baskınlar nedeniyle evlerde hasar oluştu.

Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde de yolda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.