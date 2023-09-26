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26 Eylül 2023 Salı 10:40:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 10:40:00

İstanbul'da 738 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: TRT Haber

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 738 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ve 3 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 738 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ve 3 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese operasyon yapıldığını duyurdu.

Operasyonlarda, 738 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 3 şahıs da gözaltına alındı.

Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz" dedi.

Etiketler : ali yerlikaya istanbul operasyon zehir taciri uyuşturucu
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