İstanbul'da 738 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 738 kilo metamfetamin ele geçirildiğini ve 3 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu.
İSTANBUL'DA DÜZENLENEN OPERASYONLARDA 7️⃣3️⃣8️⃣ KİLO METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 26, 2023
3️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️
AZİZ MİLLETİM BİLSİN Kİ: HER AN ENSELERİNDEYİZ VE HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ❗️
ZEHİR TACİRLERİYLE MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK❗️#İstanbul Narkotik Suçlarla... pic.twitter.com/IUFTjwUuZK
Bakan Yerlikaya, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de 2 ayrı adrese operasyon yapıldığını duyurdu.
Operasyonlarda, 738 kilo metamfetamin ele geçirilirken, 3 şahıs da gözaltına alındı.
Operasyonu düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi, toplumumuzu zehirlemeye çalışanlara hayatı zehirlemeye çalışanlara hayatı zehredeceğiz" dedi.
- Gazeteci-yazar Hıfzı Topuz yaşamını yitirdi
- İstanbul'da metro hatlarındaki arıza nedeniyle yolcular raylarda yürüdü
- Başkan Erdoğan'dan enflasyonla mücadele açıklaması
- Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile RTÜK, "ailenin korunmasına" yönelik işbirliği yapacak
- Güney Kore: Nükleer silah kullanması halinde Kuzey Kore rejimini sona erdiririz