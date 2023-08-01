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01 Ağustos 2023 Salı 11:15:00 - Güncelleme:01 Ağustos 2023 Salı 11:15:00

İstanbul'da 7 ayda uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 251 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

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İstanbul'da bu yılın 7 ayında düzenlenen operasyonlarda, 8 ton 977 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 959 bin 671 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 29 bin 596 şüpheliden 3 bin 251'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 Ocak'tan bu yana kent genelinde 24 bin 539 operasyon düzenledi.

İstanbul'da 1 Ocak-1 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 29 bin 596 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 3 bin 251'i tutuklandı.

Söz konusu çalışmalarda, 8 ton 977 kilogram uyuşturucu madde, 3 bin 250 kök Hint keneviri ile 2 milyon 959 bin 671 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Etiketler : istanbul uyuşturucu operasyon
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