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14 Ekim 2023 Cumartesi 06:41:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 06:41:00

İstanbul'da 23 Zirvesi'ne katılan Johnson: Türkiye'de olmak muhteşem

Kaynak: AA-TRThaber

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İstanbul'da düzenlenen bir gençlik zirvesinin konukları arasında, eski İngiliz Başbakan Boris Jahnson da vardı. İngiltere'nin Türk kökenli ilk İngiliz Başbakan olduğunu belirten Johnson, büyük dedesinin Çankırı'ya bağlı Kalfat köyünden dindar birisi olduğunu paylaştı, gençlere teknolojiyle uyumlu olmanın yollarını anlattı.

Johnson, 23 Yetenek Derneği tarafından Ülker Sports Arena'da bu yıl "Geleceğe Adım At" temasıyla düzenlenen gençlik zirvesi "Zirve 23"e konuk oldu.

Farklı sektör ve uzmanlık alanlarında öne çıkan misafirler, 81 ilden başvuru yapan 34 binden fazla genç arasından seçilen 5 bin üniversite öğrencisi, çeşitli kuruluş ve organizasyonlardan 500 özel davetlinin bir araya geldiği zirvede sürpriz konuk olarak yer alan eski İngiltere Başbakanı Johnson, teknolojik gelişmelerin tarihi üzerine bilgi verdi.

Johnson, "Türkiye'de olmak muhteşem" dedi.

300 yıl içinde Türk kökenli ilk İngiliz Başbakan olduğunu belirten Johnson, büyük büyük dedesinin Çankırı'ya bağlı Kalfat köyünden dindar bir adam olduğunu söyledi.

"Dedem Türkiye'nin en büyük balmumu mumları üreticisi oldu"

19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul'a göç eden dedesinin arıcılıkla uğraştığını belirten Johnson, "Ama onun diğerlerinden farkı o balları değil arıların balmumunu aldı. O, bu balmumlarıyla sabun ya da şampuan yapmadı, balmumlarıyla mumlar üretti. Sonra İstanbul'un, hatta belki de tüm Türkiye'nin, en büyük balmumu mumları üreticisi oldu. Pazarda hakim bir yere sahip oldu.

Camilere, devlete ve iç pazara bu mumları satabiliyordu ancak sonra kötü bir şey oldu. 1880'lerde Amerika'da Thomas Edison isimli kişinin bir fikri vardı. Elektrik icat edildi ve benim büyük büyük dedem iflas etti. Dedemin ilk ampulü gördüğünde yüzündeki dehşeti hayal edebiliyor musunuz? Mumlar üzerine inşa edilen serveti artık erimeye başlamıştı" diye konuştu.

"Yapay zeka ve teknolojiden korkmamalısınız"

Dedesindekine benzer bir paniği bugün orta sınıftaki insanlarda gördüğünü dile getiren Johnson, şunları kaydetti:

"Bu insanlar yapay zeka, kuantum bilgisayar gibi teknolojik devrimlerle hayatlarının altüst olacağına inanıyor. Bankacılık, finansal hizmetler, hukuk ve gazetecilik gibi pek çok meslekteki insanlar, gelecekte aynı dedemin balmumları gibi gereksiz hale gelmekten korkuyorlar. Yapay zeka ve teknolojiden korkmamalısınız. Buraya sizi cesaretlendirmek için geldim.

Harika bir geleceğe sahip olacaksınız. Bütün teknolojik gelişmeler aynıdır. İnsanlar önce korkarlar. Tarihten çıkarılacak ilk ders şudur; teknolojiler yok ettiğinden fazla yeni iş imkanları ortaya çıkarırlar. Dedem Ahmet Hamdi'nin balmumu üreten çalışanları mesleklerini kaybettiler ama milyonlarca istihdam elektrik sayesinde mümkün hale geldi. İkinci ders ise teknoloji ahlaki açıdan nötr bir şeydir. Teknolojinin kendisi iyi veya kötü değildir. Onun değeri sizin onunla ne yaptığınızla ilgilidir."

Etiketler : Johnson gençlik zirvesi teknoloji uyumu
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