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02 Eylül 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 11:30:00

İstanbul'da 2 ayda 243 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: AA

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İstanbul'da son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda 243 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiplerin ardından ekipler, 4 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde Ataşehir, Esenler, Pendik, Başakşehir, Sultanbeyli, Silivri, Eyüpsultan, Üsküdar, Arnavutköy ve Ümraniye'de atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen motorinle benzer özellikteki 10 numara yağ olarak tabir edilen akaryakıtın imal edildiği adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 243 ton kaçak akaryakıt ile yakıtın sevk ve idaresinin sağlandığı 14 araç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Etiketler : istanbul kaçakçılık akaryakıt
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