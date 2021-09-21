VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Viyana'da Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara yönelik kısıtlamalar hayata geçirilecek
İstanbul'da 1753 sürücüye "çakarlı araç" cezası uygulandı
3 bin 600 yıllık Gılgamış Rüya Tableti Irak'a dönüyor
Bakan Soylu, Karadağ Başbakan Yardımcısı Abazoviç ile görüştü
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi bölgede yok sayan anlayıştan vazgeçilmesi şarttır
Türkiye'nin yeni İHA motoru ilk kez TEKNOFEST'te
Türkiye'de 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi
İngiltere'de koronavirüs aşıları 112 binden fazla ölümü önledi
Fahrettin Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz
Başkan Erdoğan'ın temasları sürüyor
Selçuk Bayraktar: Atılan tohumlar yavaş yavaş yeşermeye başladı
Guterres'ten iklim krizi açıklaması: Uçurumun kenarındayız
İstanbul'da aşılama oranı yüzde 83,4'e ulaştı
FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi
Türkiye'nin yeni İHA motoru ilk kez sergilendi!
"Varyant geçirmez" Kovid aşısı
Denizaltı krizine AB de müdahil oldu
Türkiye için dönüm noktası olacak: 1 Ekim'de devreye giriyor
318 metre yükseklikten ilk kareler
Ceren'in katili hakim karşısına çıktı
İngiltere'de öldürülmüştü... AİHM Rusya'yı sorumlu tuttu
Selçuk Bayraktar TEKNOFEST 2021 açılışında konuştu
Terör örgütü PKK'nın bombacısı yakalandı!
İstanbul Boğazı semalarında uçtular
21 Eylül 2021 Salı 22:15:00 - Güncelleme:21 Eylül 2021 Salı 22:15:00

İstanbul'da 1753 sürücüye "çakarlı araç" cezası uygulandı

ABONE OL

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak ile 20 Eylül arasında çakarlı araç denetiminde 1753 sürücüye cezai işlem uyguladı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yılbaşından bu yana yürütülen çalışmalar kapsamında denetlenen araç ve ceza uygulanan sürücü sayılarıyla ilgili bilgi verildi.

"1753 ARAÇ SÜRÜCÜSÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANMIŞTIR"

Çakarlı araç denetimlerine yönelik bazı bilgilerin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"20 Ağustos 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasını kapsayan son 1 ay içerisinde 2 bin 557 adet çakarlı araç denetlenmiş, 268 hususi araç, 16 minibüs olmak üzere toplam 284 araç sürücüne cezai işlem uygulanmıştır. 1 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 2 bin 359 adet çakarlı araç denetlenmiş, 248 hususi araç, 14 minibüs olmak üzere toplam 262 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Öte yandan 1 Ocak 2021-20 Eylül 2021 tarihleri arasında 15 bin 762 adet çakarlı araç denetlenmiş, 1671 hususi araç, 82 minibüs olmak üzere toplam 1753 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır."

Etiketler : İstanbul Çakarlı araç İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü
Ece yine mutsuz

Ece yine mutsuz
Şansı açıldı başrolü kaptı

Şansı açıldı başrolü kaptı
7'nci yıla mutlu kutlama

7'nci yıla mutlu kutlama
Evlilik kısmet

Evlilik kısmet
Sizinle çok mutluyum

Sizinle çok mutluyum
Üç Kuruş sete çıktı

Üç Kuruş sete çıktı
153 bin liralık emek davası

153 bin liralık emek davası
Üçüncü şahıslarla alakası yok

Üçüncü şahıslarla alakası yok
Fit kalmamın sırrı genetik avantaj

Fit kalmamın sırrı genetik avantaj

EN ÇOK OKUNAN HABERLER