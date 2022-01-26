İstanbul'da 17 bin 894 personel karla mücadelede görev aldı
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Yerlikaya, karla mücadelede 5 bin 190 araç ile 17 bin 894 personelin görev aldığını açıkladı. Mahsur kalan 8 bin 261 kişiye konaklama hizmeti verildiğini ifade etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:
#İstanbul'da karla mücadelede— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022
✅5.190 araç ve
✅17.894 personel görev aldı.
Yolda mahsur kalan
✅8.261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi.
✅377 vatandaşımızı misafir ediyoruz.
Gece gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum��#kar
"İstanbul'da karla mücadelede 5 bin 190 araç ve 17 bin 894 personel görev aldı. Yolda mahsur kalan 8 bin 261 vatandaşımıza konaklama hizmeti verildi. 377 vatandaşımızı misafir ediyoruz. Gece-gündüz fedakarca çalışan bütün ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum."
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