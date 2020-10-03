İstanbul'da 10 ilçede terör operasyonu!
Kaynak: AA
İstanbul'da 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla yurda giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içinde olduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
Ekiplerce, 10 ilçede 14 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Devam eden operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.
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