İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü

İstanbul'da dün sabah saatlerinde etkili olan kar, yerini yağmur ve karla karışık yağmura bırakırken, yağışla birlikte etkisini gösteren fırtına bazı olumsuzluklara neden oldu. Meteoroloji uyarılarının ardından kent genelinde gün boyu etkili olan yağış, sabahın erken saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde kara dönüştü.

Hafta sonu mesaisi için işe gitmek üzere dışarı çıkan İstanbullular, kentin birçok noktasında beyaz örtüyle karşılaştı. Öte yandan AFAD, 15 il için turuncu, 16 il için ise sarı uyarı olmak üzere 31 il için meteorolojik uyarıda bulundu. Bolu, Düzce, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Sakarya ve Zonguldak Turuncu kod ile uyarıldı.