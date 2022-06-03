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03 Haziran 2022 Cuma 20:23:00 - Güncelleme:03 Haziran 2022 Cuma 20:23:00

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 24 Haziran'da başlayacak

Kaynak: TRT Haber

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği yürürlüğe girdi. Kurban satış alanları, İstanbul'da bayramdan 15 gün önce, diğer illerde bir ay önce açılacak. İstanbul'a kurbanlık girişleri 24 Haziran'da başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandı.

Tebliğe göre il ve ilçelerde Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak. Komisyon, ihtiyacı karşılayacak kapasitede kurban satış ve kesim yerleri tesis edecek.

Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, yeteri kadar aydınlatma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilecek.

İSTANBUL'A KURBANLIK GİRİŞLERİ 24 HAZİRAN'DA

Kurban satış yerleri, İstanbul'da Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce, diğer illerde bayramdan bir ay önce hazır hale getirilecek.

İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 24 Haziran'dan itibaren başlayacak. Kesim yerlerinde eğitim belgesi olanlar görev yapacak.

KURALLARA UYMAYANLARA PARA CEZASI

Kurban kesimini park, bahçe, cadde gibi uygun olmayan yerlerde yapanlara bin 362 lira para cezası verilecek.

Önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen şahıslara 3 bin 267, tesislere 131 bin 516 lira idari para cezası uygulanacak.

Hayvanları koruma Kanunu'na aykırı kesim yapanlara 7 bin 150 lira, hayvanlara kasıtlı olarak kötü davrananlara ise 2 bin 43 lira idari para cezası verilecek.

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı Kurban kesimi kurban satış yerleri
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