İstanbul'a kar giremiyor

İstanbul'da meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, sıcaklık düşmediği için karın İstanbul'a giremediğini ifade etti.

"Şehrin ısı adası" olduğunu söyleyen Tek, "Sisteme baktığınızda Silivri'ye kadar geliyor kar yağışı, İstanbul üzerine geldiğinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde dönüyor. Ama İzmit'ten sonra Düzce'ye doğru kar yağışı şeklinde devam ediyor" dedi.