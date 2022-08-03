VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan ve BAE'ye 5 milyar dolarlık silah satışını onayladı
Antalya'da hava yolu trafiği, salgın öncesi döneme yaklaştı
Dört ülkeden 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği başvurusu
Kara sınır kapılarındaki ticari araç trafiği Kovid-19 öncesi döneme yaklaşıyor
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'nda bagaj alım 16 dakika, check-in 1 dakika sürüyor
TOKİ son 3 yılda 213 bin konut yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura yarın toplanıyor
Enflasyon rakamları açıklandı
Karabük'te selde zarar gören alanlarda onarım sürüyor
İzmir'de yasa dışı geçişe hazırlanan 855 düzensiz göçmen yakalandı
ÖTA sistemiyle 2018'den bu yana 454 bin hurda araç ekonomiye kazandırıldı
Fransız parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı
Malezya, Türkiye'nin 'Yeniden Asya' politikasında önemli bir konuma sahip
İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 90'a yükseldi
Borsanın rekorlara devam etmesi bekleniyor
Süper Lig'in rekorları, ilkleri
Rusya-Ukrayna Savaşı nereye evriliyor?
Güney Kore-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 65. yılına özel sergi
Çin dört bir yandan çevreledi! Savaş uyarısı geldi
İlk tahıl gemisi Razoni'de denetim tamamlandı
Yunanistan, Türkiye modeline göz dikti!
Çin ve Tayvan arasındaki gerginlik tırmanıyor: Durduruldu!
Masada 5 önemli başlık var
Odessa'dan gelen kuru yük gemisi Razoni'de denetim yapılacak
03 Ağustos 2022 Çarşamba 11:20:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2022 Çarşamba 13:13:00

Ukrayna'dan gelen tahıl yüklü gemide denetleme tamamlandı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan gelen ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen gemide denetleme faaliyetinin tamamlandığı bildirildi.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, Lübnan'a gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen gemideki incelemelerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan Lübnan'ın Tripoli Limanı'na doğru yola çıkan Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Denetim sırasında geminin çevresinde Sahil Güvenlik ekipleri önlem aldı.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 1,5 saat sürdü. Daha sonra gemiden ayrılan temsilciler, Rumeli Hisarı Limanı'na hareket etti.

Denetlenen gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Lübnan'a gidecek.

Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçecek

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müşterek Denetleme Timi, Razoni gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan'a gitmek üzere İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Müşterek Denetleme Timi'nin gemideki denetim faaliyetine ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Etiketler : Razoni denetim heyetini bekliyor Ukrayna
Sakatlanmasaydım şampiyon olabilirdim

Sakatlanmasaydım şampiyon olabilirdim
Festivalde bir Kıvılcım yeter

Festivalde bir Kıvılcım yeter
Çöp adam Uraz!

Çöp adam Uraz!
Fiyatlara isyan!

Fiyatlara isyan!
Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!

Derin Ve Deren Talu Alem Plus'a Çok Özel Açıklamalarda Bulundu!
Hadise'yi övdü

Hadise'yi övdü
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
Paris pembesi

Paris pembesi
Memleketinde nostalji yolculuk

Memleketinde nostalji yolculuk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream ======= >>>>>>> Stashed changes