12 Temmuz 2020 Pazar 19:57:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2020 Pazar 20:11:00
İstanbul Valisi Yerlikaya, yangının kontrol altına alındığını duyurdu
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; "Heybeliada yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor" denildi.
Ayrıntılar geliyor
- İstanbul Valisi Yerlikaya, yangının kontrol altına alındığını duyurdu
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