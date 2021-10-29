İstanbul yeni AKM'ye kavuştu!

Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nin açılışını cumhuriyetin 98. yılında gerçekleştirdi.

Yenilenen Atatürk Kültür Merkez, Cumhuriyet'in 98'inci yaş gününde yeniden hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan AKM'de13 yıl sonra Sinan Operası ile ilk konser gerçekleşti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve bakanlarla birlikte kurdeleyi kesti.

Başkan Erdoğan, AKM'de gerçekleşen açılış töreninde konuştu.



"Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ödemenin gayreti içindeyiz"

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümünü yeniden kutluyorum. Cumhuriyetimizi kuranlara borcumuzu 2023 hedeflerimizi ortaya koyarak ödemenin gayreti içindeyiz. Hiçbir engelin, hiçbir tuzağın, hiçbir saldırının bizi Cumhuriyetimizin 100. yılı için belirlediğimiz hedeflere ulaşmaktan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Ülkemize ve İstanbul'a yeni bir kültür sanat merkezi kazandırdık.

"AKM'yi yenileme çalışmalarında engellenmeye çalışıldık"

Taksim'de 75 yıl önce temeli atılan AKM uzunca bir süre önce artık kullanılamaz hale gelmişti. AKM'yi yenileme çalışmalarında engellenmeye çalışıldık. Gezi olayları sırasında AKM'nin nasıl terör örgütlerinin gövde gösterisi yerine dönüştürüldüğünü unutmadık.

"Bizden sonraki nesillere en büyük hediyelerden birini verdik"

Yeni AKM ile burada İstanbul'a ve dünyaya kültür sanat hizmetleri sunacak abidevi bir eser ortaya çıkardık. Bu eser eski ve yeni Türkiye'nin en belirgin görüldüğü yerdir. Bizden sonraki nesillere en büyük hediyelerden birini verdik.

Burada (AKM) yürütülecek her kültür sanat faaliyeti büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda kendi alanında atılmış bir adım olacaktır.

Bugünden itibaren 40'ı kapalı 24'ü açık, sergi, konser, atölye çalışması, edebiyat sohbeti gibi herkesi davet ediyoruz. 5 Kasım'a kadar sürecek Beyoğlu Festival Yolu'nu inşallah her yıl geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz.

Erdoğan, AKM binasını gezerek bilgi aldı

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Ankara'dan İstanbul'a giderek, Cumhuriyet'in 98. yılında hizmete açılan AKM binasındaki törene katıldı.