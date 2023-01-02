İstanbul ve Trakya'da yoğun sis 6 Ocak'a kadar etkili olacak
Kaynak: AA
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, yoğun sisin İstanbul ve Trakya'da 6 Ocak Cuma gününe kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiği belirtildi.
6 Ocak'a kadar etkili olması beklenen sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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