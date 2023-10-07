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07 Ekim 2023 Cumartesi 08:39:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 08:39:00

İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye eş zamanlı operasyon

Kaynak: AA

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İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye düzenlenen eş zamanlı iki ayrı operasyonda ByLock yazışma içeriklerinde adları geçen 9 kişi yakalandı. Operasyonlarda yakalananlar arasında meslekten ihraç edilen birinci sınıf emniyet müdürü olduğu da açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı 2 operasyon düzenlendiğini belirtti.

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen operasyonlar kapsamında Bylock yazışma içeriklerinde adları geçen 9 kişinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, yakalananlar arasında ihraç edilen 1. sınıf emniyet müdürü H.K'nin, bir avukatın ve aktif görevdeki 5 polisin bulunduğunu kaydetti.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşan Yerlikaya, açıklamasında "Halkımızın üzerine ateş açan hainlerin peşini bırakmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : fetö ankara istanbul operasyon
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