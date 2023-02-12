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12 Şubat 2023 Pazar 08:05:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 08:05:00

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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İstanbul Valisi Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentten deprem bölgesine yapılan sevkiyata ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saat 23.45 itibarıyla İstanbul'dan 399 uçak, 69 kargo uçağı, 3 gemi, 4 tren, 33 bin 181 personel ve AFAD gönüllüsü, 4 milyon 960 bin 516 battaniye, 404 bin 8 ısıtıcı ve soba ile 172 konteynerin başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildiğini duyurdu.

Etiketler : ali yerlikaya deprem bölgesi konteyner battaniye ısıtıcı

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