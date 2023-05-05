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05 Mayıs 2023 Cuma 11:39:00 - Güncelleme:05 Mayıs 2023 Cuma 11:39:00

İstanbul Valisi Yerlikaya, Valilik envanterine alınan Togg ile fotoğrafını paylaştı

Kaynak: AA

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valilik envanterine alınan "Gemlik" rengi Togg ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, "Bir hayal gerçeğe dönüştü. Yerli ve milli otomobilimiz Togg hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

"Milli Teknoloji Hamlesi" etiketinin kullanıldığı paylaşımda, Yerlikaya'nın "34 TR 4234" plakalı "Gemlik" rengi Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg ile çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.

Etiketler : ali yerlikaya togg istanbul valisi
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