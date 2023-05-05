İstanbul Valisi Yerlikaya, Valilik envanterine alınan Togg ile fotoğrafını paylaştı
Kaynak: AA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Valilik envanterine alınan "Gemlik" rengi Togg ile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter paylaşımında, "Bir hayal gerçeğe dönüştü. Yerli ve milli otomobilimiz Togg hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bir hayal gerçeğe dönüştü.������������— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 5, 2023
Yerli ve milli otomobilimiz #Togg ������������#hayırlıolsun@TC_istanbul #İstanbulValiliği #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/RZ7F6GcEvf
"Milli Teknoloji Hamlesi" etiketinin kullanıldığı paylaşımda, Yerlikaya'nın "34 TR 4234" plakalı "Gemlik" rengi Türkiye'nin seri üretim ilk yerli ve milli otomobili Togg ile çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.
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