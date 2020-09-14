  • BIST
    1107.29
  • Dolar
    7,4971
  • Euro
    8,9018
  • Altın
    471,3740
İstanbul
22 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD yönetimi Oracle'ın TikTok teklifini bu hafta inceleyecek
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Bugün 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu
Devlet Bahçeli: Kötümserliğin salgınına karşı da uyanık olmak zorundayız
İran'ın Süleymani'nin intikamı için ABD'nin Güney Afrika Büyükelçisine suikast planladığı iddia edil ...
Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
Minik Aybüke'yi komaya sokan ehliyetsiz ve alkollü sürücü Emel Gümüş tutuklandı
Afrin'de bomba yüklü araç patladı! Ölü ve yaralılar var
İletişim Başkanı Altun: Saldırıyı gerçekleştirenler en ağır şekilde karşılığına alacak
Almanya'dan Navalni açıklaması: Yatağından kalkabiliyor
Bamya yedikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki Alya öldü
MEB: 1 Eylül'de atanan öğretmenlerin atama kararnameleri 18 Eylül'de gönderilecek
MSB: Göçmenler TCG Bozcaada personelinin dikkati sayesinde kurtarıldı
ABD'li ilaç firması Pfizer: Kovid-19 aşısının etkili olup olmadığını ekim sonuna kadar tespit edebil ...
Amazon ABD ve Kanada'da 100 bin yeni personel alacak
Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte Kapalıçarşı altın fiyatlarında son durum
İstanbul Valisi Yerlikaya: Kademelendirilmiş mesai konusunda çalışıyoruz
İklim değişikliği nedeniyle Grönland'da büyük bir buzul parçalandı
AFAD: Polatlı'da dağıtılan çadırlar geri alınmayacak
Dilimi 550 lira! 24 ayar altın kaplamalı baklava
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 198 bin 562'ye yükseldi
Benzine 11 kuruş indirim
Suriye'de Esed rejiminin kontrolündeki bölgelerde yakıt krizi yeniden başgösterdi
Devasa iki gemi, 1600 araç lastiği kullanılarak suya indirildi
Türkiye'nin geleceği TEKNOFEST tüm coşkusuyla Gaziantep'te kaldığı yerden devam ediyor
14 Eylül 2020 Pazartesi 17:40:00 - Güncelleme:14 Eylül 2020 Pazartesi 18:20:00

İstanbul Valisi Yerlikaya: Kademelendirilmiş mesai konusunda çalışıyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademelendirilmiş mesai konusunda, "Çalışıyoruz. Yakın zamanda açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kademelendirilmiş mesai konusundaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Yerlikaya, Çatalca Muratbey Mahallesi'nde ayçiçeği hasadına katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, kentte dönüm başına rekoltenin 280-290 kilogram iken, Çatalca'da 300-350 kilogram civarında olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Yağlık ayçiçeği üretiminde İstanbul olarak Türkiye'de 13. Marmara'da 6. vilayetiz. Bu yıl 60 bin tonun üzerinde rekolte bekliyoruz. Bunun 15 bin tonun bir miktar üzerindeki kısmı Çatalca'dan. Çatalca, yağlık ayçiçeği çiftçimizin 550'si Çatalca'da, yani ayçiçeği denilince dörtte birin üzerindeki çiftçimiz burada. Buğdaydan sonra en büyük, 52 bin dönümlük arazi üzerinde Çatalca, yağlık ayçiçeği tohumunu ekiyor. Geçen sene hükümetimiz tonuna 400 lira, toplam 17 milyon lira ödeme yaptı. Bu sene tonuna yüzde 25 artışla 500 lira yaptı. Böylece desteklemenin toplam tutarında 22 milyon liranın üzerinde bekliyoruz."

- KADEMELENDİRİLMİŞ MESAİ

Yerlikaya, İstanbul'da kademelendirilmiş mesai çalışmalarına ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Çalışıyoruz. Büyük bir heyecanla, azimle çalışıyoruz. Koronavirüs önlemlerinin şehrimizin her yerinde en etkin şekilde alınması, alınan koruma tedbirlerinin en güzel şekilde gerçekleşmesi noktasında valilik, büyükşehir, belediyelerimiz, kaymakamlarımız, meslek odalarımız, kolluk güçlerimiz hep birlikte çalışıyoruz. Burada şunu söylemememiz lazım; İstanbul'da toplu ulaşım çok büyük. 2020'nin ilk aylarında, pandeminin ilk vakasının açıklanmasından önce 10 milyon 700 bindi kara, deniz, raylı sistem toplu ulaşım rakamları. Pandeminin ilk dönemlerinde, nisan-mayıs aylarında öyle anlar oldu ki 400 bine kadar düştü. Ama tekrar 5 milyonun üzerine çıktı. Yakın tarihte genelge geldi, minibüs, midibüslerde kesinlikle ayakta yolcu alınmamasıyla ilgili. Biz bu konuda cuma günü esnaf odaları başkanlığında, bugün de valilikte toplantı yaptık. Aynı zamanda sanayi odamız, ticaret odamız, bütün mesleki odalarla istişare halindeyiz. Büyükşehirle geçen hafta toplandık. Çarşamba günü tekrar toplanacağız Büyükşehir Belediyesiyle. Öyle kararlar alacağız ki konsensus, ortak akıl, istişareyle... İstanbul'un metropol duruşuna yakışır, mesai saatlerinde sadece beyaz, mavi yakalılar değil, sadece kamu değil, özel hep beraber aynı yol, aynı ulaşım araçlarını en verimli ama sağlığımızla ilgili bize sıkıntı yaratmayacak şekilde nasıl kullanacaksak, bunun üzerinde duruyoruz. Yakın zamanda bunu açıklayacağız, paylaşacağız, çok yakın zamanda."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER