İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sürücülere 'acil' çağrı

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadelerine yer verdi.

Kıymetli hemşehrilerim,#Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR❗



⚠️Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir. pic.twitter.com/vcPLUGzqme — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022