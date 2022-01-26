İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sürücülere 'acil' çağrı

İstanbul Valisi uyardı: Çekilmeyen araçları görevliler çekecek
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkili olan kar nedeniyle Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların bir an önce çekilmesi gerektiğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadelerine yer verdi.
Kıymetli hemşehrilerim,#Hadımköy Gişeler ve #Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, TIR ve özel araçların sahipleri tarafından ACİLEN ÇEKİLMESİ GEREKMEKTEDİR❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 26, 2022
⚠️Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir. pic.twitter.com/vcPLUGzqme
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