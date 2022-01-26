İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sürücülere 'acil' çağrı

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26 Ocak 2022 Çarşamba 15:05:00 - Güncelleme:26 Ocak 2022 Çarşamba 15:45:00

İstanbul Valisi uyardı: Çekilmeyen araçları görevliler çekecek

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, etkili olan kar nedeniyle Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş araçların bir an önce çekilmesi gerektiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Hadımköy Gişeler ve Arnavutköy arasında park edilmiş kamyon, tır ve özel araçların sahipleri tarafından acilen çekilmesi gerekmektedir. Çekilmediği takdirde araçlar görevlilerce çekilecektir." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : Vali Yerlikaya SÜRÜCÜ KAR İSTANBUL
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